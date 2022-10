Leonardo visita a neta recém-nascida e mostra a primeira foto com a bebê no colo

Vovô coruja! O cantor Leonardo foi visitar a neta Maria Flor pela primeira vez neste domingo

O cantor Leonardo já conheceu pessoalmente a neta recém-nascida, Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na noite deste domingo, 23, o vovô coruja mostrou uma foto de quando foi conhecer a bebê na maternidade.

Ele posou com a menina no colo e encantou seus seguidores com o registro. “Dia de conhecer a Florzinha! Vovô ama”, disse ele.

Maria Flor nasceu na madrugada de sábado, 22, em uma maternidade de Goiânia, Goiás, por meio do parto cesárea. A menina é a segunda filha de Zé Felipe e Virginia, que já são pais de Maria Alice, de 1 ano e 4 meses.

Esposa de Leonardo chora ao acompanhar o nascimento de Maria Flor

Neste final de semana, a esposa de Leonardo, Poliana Rocha, acompanhou o nascimento da segunda neta, Maria Flor, e mostrou a foto nas redes sociais.

"Hoje nasceu Maria Flor, confesso que senti uma emoção enorme, meu coraçãozinho palpitava, minhas lágrimas escorriam pelo meu rosto e sentia tão grande, tão intenso um AMOR transbordando em mim! Sentimento único!!!", disse a mulher de Leornado no começo da legenda.

Em seguida, Poliana fez um agradecimento especial para Virginia e Zé. "Obrigada de coração @zefelipecantor e @virginia por terem mais uma vez,me proporcionado sentir tudo isso... Amo muito vocês!!!Que Deus grandiosamente os abençoe!!!", finalizou.