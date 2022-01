Léo Santana comemora quatro meses de vida da filha, Liz, com declaração: ''Amor da minha vida''

O cantor Léo Santana publicou cliques inéditos para celebrar o mesversário da filha, Liz

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 12h50

Nesta quarta-feira, 26, a pequena Liz está completando mais um mês de vida!

A filha de Léo Santana (33) e Lore Improta (27) ganhou uma linda declaração do papai coruja, que fez questão de celebrar os seus quatro meses.

No perfil do Instagram, o cantor compartilhou cliques inéditos com a herdeira e se declarou.

"4 meses do AMOR DA MINHA VIDA. Riqueza!", escreveu a voz de Toma na legenda da publicação.

Os admiradores da família não deixaram de comentar sobre a semelhança do pai com a filha: "Xerox que fala?!", "A Liz é sua cópia", "Lore não satisfeita que tem o Leo. Fez uma versão pequenina dele pra ela", dispararam.

Os internautas também fizeram questão de celebrar a vida da pequena: "Coisa mais linda! Muita luz, saúde e benção na vida desse neném linda", "Coisa mais linda", "Uma princesa linda", elogiaram.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE LÉO SANTANA