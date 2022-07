Léo Santana aproveita o dia na companhia da filha, Liz: ''Gratidão''

Cantor Léo Santana divide sequência de cliques fofíssimos ao lado da filha, Liz, e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 16h09

Léo Santana (34) curtiu a tarde desta terça-feira, 19, na melhor companhia e fez questão de dividir alguns registros com os seus seguidores.

Ao lado da filha, Liz, o cantor esbanjou simpatia e exibiu fotos e vídeos fofíssimos da pequena, de 10 meses.

Nas imagens, o papai coruja mostrou a beleza e a diversão da herdeira em meio à natureza. Sentada na grama, a menina explora as texturas da vegetação.

"É muito linda essa princesa", escreveu um fã nos comentários; "Que lindeza essa conexão de vcs", declarou outra; "Zero maturidade para esses cachinhos", comentou uma terceira; "Coisa mais linda essa fotocópia", brincou mais um.

Vale lembrar que Liz é fruto do relacionamento de Léo Santana com Lore Improta (28). O casal trocou alianças em 2021 com uma cerimônia íntima na Bahia.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LÉO SANTANA