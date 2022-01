Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça, encanta ao surgir cantando música do pai

Cantor Murilo Huff compartilhou momento fofíssimo do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com a eterna Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 13h50

Alerta fofura! Murilo Huff (26) encheu suas redes sociais de amor com novos registros ao lado de seu filho com Marília Mendonça (1995 - 2021), o pequeno Léo (2)!

Nos Stories de seu Instagram, no domingo, 30, o cantor compartilhou um momento encantador de seu herdeiro com a nossa eterna Rainha da Sofrência, que faleceu em novembro do ano passado, aos 26 anos de idade, em acidente aéreo.

O papai babão mostrou o pequeno se divertindo com um microfone de brinquedo.

"Canta, canta, bebê", pediu ele. "Canta pro papai ver", disse ainda Dona Ruth Moreira, mãe de Marília, ao fundo do vídeo.

Léo esbanjou fofura ao entoar algumas palavras do refrão da canção Esse Barulho, de Murilo Huff.

Momentos antes, Murilo compartilhou um clique em preto e branco em que aparece sorridente sentado no sofá com o herdeiro no colo após cumprir agenda de shows e voltar para casa.

"Depois de um final de semana de trabalho, chegar em casa e ter esse abraço não tem preço", se derreteu o papai babão.

Confira os momentos fofos de Murilo Huff com o filho Léo: