Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça, encanta ao posar usando boné: ''To estiloso''

O cantor Murilo Huff exibiu um momento de diversão e estilo com o filho, Léo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça

Redação Publicado em 10/02/2022, às 10h08

Alerta fofura! O cantor Murilo Huff (26) encheu as redes sociais de amor com novos cliques ao lado de seu filho, Léo (2), fruto do seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Na noite da última quarta-feira, 9, o compositor compartilhou uma sequência encantadora de seu herdeiro com a eterna Rainha da Sofrência, que faleceu em novembro do ano passado, após acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

Nas fotos, Léo aparece usando um boné, um tênis preto com azul e uma camisa polo. Além do estilo, o sorriso e o carisma do pequeno roubou a cena na web.

"Hoje to estiloso demais papai", escreveu o sertanejo ao compartilhar as fotos no Instagram.

O clique, é claro, conquistou os fãs do cantor que não pouparam carinho nos comentários: "Vocês são lindos", destacou uma fã. "Ele é uma mini Marília", apontaram. "Ele é muito fofo", continuou um terceiro.

Murilo Huff exibe um momento de diversão e estilo com o filho, Léo: