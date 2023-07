Lembra dela? Sumida há anos, influenciadora Jout Jout dá à luz no meio do mato

Jout Jout dá à luz no meio do mato; quem contou a novidade foi a mãe da influenciadora

A influenciadora Jout Jout foi mãe em segredo após se afastar totalmente da carreira. A informação foi revelada há alguns dias nas redes sociais pela mãe da youtuber, Marize Tolezano. Ela contou a história em uma publicação.

O post informa que ela passou a morar isolada em um sítio e deu à luz no jardim. Não há informações sobre o dia em que o bebê nasceu e nem sobre o pai da criança. Ela também não mostrou qualquer foto do netinho.

"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós. É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis!", disse a avó.

A publicação só viralizou nas redes sociais agora. Julia Tolezano da Veiga Faria, que ficou conhecida pelo apelido Jout Jout, está afastada há anos dos compromissos públicos. A última postagem da jovem nas redes sociais aconteceu em janeiro de 2021.

Veja o anúncio:

JOUT JOUT NAMOROU INFLUENCIADOR

A youtuber Jout Jout anunciou o fim do namoro com Caio Franco em 2016. No vídeo, ela confirmou a informação e mostrou mensagens escritas em partes do seu corpo. "Eu e Caio terminamos. Mas calma. Está tudo bem. Estamos felizes com essa decisão. Temos que parar de sempre associar término a fracasso. Porque tudo isso que a gente viveu junto foi só sucesso. Então, ao invés de ficarmos tristes porque acabou, escolhemos ficar gratos porque aconteceu. Tá bem? Então tá bem!", diz a mensagem.