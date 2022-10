Lembra dela? Ex-atriz mirim Ana Beatriz Cisneiros anuncia o nascimento da segunda filha

Ana Beatriz Cisneiros, ex-Gente Inocente, comemora o nascimento da segunda filha, Olivia, e mostra fotos do parto

Publicado em 24/10/2022

A ex-atriz mirim Ana Beatriz Cisneiros (24), que trabalhou no programa Gente Inocente e na novela As Filhas da Mãe, deu à luz sua segunda filha, Olivia. Nas redes sociais, ela mostrou as primeiras fotos da filha recém-nascida após o parto e agradeceu pelo apoio da família neste momento especial.

"Conheçam a nossa linda Olie. Tivemos um parto incrível com a equipe da @dralauragarambone que me fez ficar super tranquila em um momento que eu estava morrendo de medo, muito obrigada por tudo Dra Laura!! Aos meus pais @carla_cisneiros e @kadumcisneiros que nos ajudaram a preparar tudo pra vinda da Olie com muito amor, eu não tenho palavras pra agradecer a rede de apoio que eles são! Queria que todos pudessem ter uma família como a nossa", afirmou ela.

E completou: "Ao meu marido que se esforçou e está se esforçando tanto pra cuidar da gente, ajudar e suprir nossas necessidades, obrigada por tudo! Conhecer a Olivia foi de outro mundo, que experiência incrivelmente boa que eu tive dessa vez em todos os sentidos. Agora estou me recuperando, cesárea não é 100% por ser uma cirurgia como qualquer outra e a adaptação do RN é ainda mais estranha porque né, tadinha, tudo muito novo! Eu já já apareço aqui quando regularmos nossa rotina! Assim que tiver todas as fotos e vídeos eu posto aqui, tá tudo tão lindo que só sei chorar vendo".

Ana Beatriz também é mãe de Agatha, de 5 anos.

Veja as fotos do parto de Ana Beatriz Cisneiros:

