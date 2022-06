Leandro Lima mostra o primeiro passeio do filho de 19 dias: ''Adorou''

Alerta de fofura! Leandro Lima e Flávia Lucini levam Toni para seu primeiro passeio

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 13h30

Leandro Lima (40) e Flávia Lucini (33) se tornaram papais de Toni (19 dias) na noite do último dia 03 de junho.

E, nesta quarta-feira, 22, chegou a hora de o pequeno dar seu primeiro passeio pelas ruas!

É claro que o pai-coruja registrou o momento especial da vida do bebê que nasceu no carro e o dividiu com os internautas.

No Instagram, o ator que estava vivendo Levi em Pantanal publicou uma foto na qual apareceu ao lado da noiva ao empurrar o carrinho do filho.

“Primeiro rolezinho do Toni de carrinho pelas ruas do bairro. [Ele] adorou, dormiu 95% do tempo”, contou no começo da legenda.

Em seguida, ele relembrou da época em que sua primogênita, Giulia Lins (21), era neném. “E vou falar que no tempo da Giulia, o carrinho era um trambolho… 10 minutos só para montar! Agora, está fácil, 1 segundo está na pista, né, Flávia?”, brincou.

Confira a imagem do primeiro passeio que Leandro Lima e Flávia Lucini fizeram com o bebê Toni: