Leandro Lima explode o fofurômetro ao mostrar o filho de 1 mês interagindo com o gatinho da família

Filho recém-nascido de Leandro Lima surge em vídeo interagindo com o gatinho da família e derrete a web

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 16h45

Explosão de fofura!

Foi quase impossível não se derreter após ver o vídeo publicado por Leandro Lima (40) em seu Instagram nesta quinta-feira, 14.

O ator, que recentemente se tornou papai pela segunda vez, flagrou Toni (1 mês) em um momento muito lindo.

No vídeo, o bebê apareceu deitadinho na cama ao lado do gatinho da família que, ao ver a mão do pequeno se mexendo, interagiu com ele!

“Compartilhando a maior fofura que vocês vão ver hoje”, começou na legenda do post. “Toni e seu melhor amigo”, brincou o parceiro de Flávia Lucini (33) ao final.

A irmã mais velha do neném, Giulia Lins (22), se encantou pela postagem. “Eu amo tanto”, escreveu nos comentários.

E, ela não foi a única. Em poucos minutos, internautas lotaram o vídeo de amores. “Que interação mais linda, meu Deus”, “que docinho”, “que amor!”, “ain, fofura”, “ele está um amorzinho”, “não aguento”, “perfeitos”, “coisa mais linda” e “amizade de milhões”, disseram alguns.

Confira o vídeo fofíssimo que Leandro Lima postou de seu filho interagindo com um gatinho: