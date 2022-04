Laura Neiva encanta a web ao mostrar caras e bocas dos filhos com Chay Suede

Filhos de Laura Neiva e Chay Suede, os pequenos Maria e José, roubaram a cena nas redes sociais com fotos encantadoras

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 08h37

A atriz Laura Neiva (28) encheu suas redes sociais de amor ao postar cliques fofíssimos dos herdeiros!

Na quarta-feira, 27, a modelo compartilhou uma sequência de fotos dos filhos Maria (2) e José, de apenas 5 meses, frutos de seu casamento com o ator Chay Suede (29).

Nos Stories de seu Instagram, a mamãe coruja se derreteu ao mostrar os registros em que os pequenos esbanjaram fofura ao surgirem fazendo caras e bocas.

"Meu coração", disse Laura Neiva em um dos posts. "Foto de passaporte", brincou ainda a famosa ao publicar as imagens dos herdeiros.

Laura Neiva e Chay Suede exibem brincadeira 'de cavalinho'

Recentemente, Laura Neiva compartilhou um momento encantador com o marido, Chay Suede! A atriz apareceu montada 'de cavalinho' no amado, em um shopping em São Paulo. Usando um chapéu de cowboy, Chay se divertiu ao correr carregando a amada nas costas. "Nossa Gucci night, com meu cavalinho preferido, que me leva pra todos os lugares com glamour e sem glamour", brincou ela. "O casal de milhões, dois maravilhosos", "É muita beleza, meu Deus", "Só eu achei ele a cara do cowboy Woody do Toy Story????", disseram os fãs.

Confira os cliques encantadores dos filhos de Laura Neiva e Chay Suede: