Lan Lanh posta fotos fofas com uma das gêmeas e web compara: ''A cara da Nanda''

Percussionista Lan Lanh compartilha registros encantadores com uma das gêmeas com a atriz Nanda Costa

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 13h09

Alerta fofura! A mamãe coruja Lan Lanh (54) compartilhou novos cliques fofíssimos com umas das filhas na web!

Nesta segunda-feira, 04, a percussionista encantou os seguidores ao postar sequência de fotos ao lado da herdeira Kim, de apenas 8 meses, do casamento com a atriz Nanda Costa (35), com quem também tem Tiê.

Em seu feed no Instagram, a compositora surgiu sorridente ao posar deitada com a pequena em momento de brincadeira, e os seguidores comentaram sobre a semelhança da bebê com Nanda.

"Aff, não tenho nem legenda, me ajuda aí!?", pediu Lan Lanh na legenda da postagem.

"Mini Nanda", disse uma fã nos comentários. "A cara da Nanda", destacou outra. "Nandinha", reparou mais uma. "Sou tão apaixonada", "Fofura em dose dupla", "Lindeza de menininha!!", "Amor purinho", "Perfeita demais", elogiaram ainda os internautas.

Nanda Costa e Lan Lanh curtem praia com as gêmeas

No sábado, 02, Lan Lanh e Nanda Costa aproveitaram o dia de sol no Rio de Janeiro para passearem com as filhas gêmeas. As artistas foram flagradas com as herdeiras em praia na zona sula da capital carioca.

Confira as fotos encantadoras de Lan Lanh com uma das filhas gêmeas: