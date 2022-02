Lan Lanh grava música com sons das filhas, Kim e Tiê: ''Diretamente do planeta bebê''

Lan Lanh exibiu um momento fofo que viveu com as filhas enquanto elas gravavam uma canção juntas

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 12h38

Nesta quinta-feira, 3, Lan Lanh (53) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo que viveu ao lado das filhas, Kim e Tiê, de apenas 3 meses.

A percursionista aproveitou o sons que as pequenas fazem, como choros e gemidos, para criar uma canção. A artista então fez um vídeo fofo onde ela aparece com as herdeiras em seu estúdio de gravação, enquanto elas faziam seus barulhinhos e depois mostrando a produção da canção, fazendo o remix.

Na legenda, ela falou com carinho do novo 'projeto': "Bom dia! Diretamente do planeta bebê, Kim, Tiê e o axé do ijexá, pra contar que vem música nova ai, né!? Quem tá doidin pra ouvir, levanta a mão ai!?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que demais!", disse um. "Coisa mais linda!", escreveu outro. "Nunca vi nada mais lindo! Ansiosa aqui...", falou um terceiro.

Um casal muito amoroso!

Recentemente, Nanda Costa (35), esposa de Lan Lanh, comemorou os 8 anos do primeiro beijo que deu em sua amada.

É claro que a atriz não perdeu tempo e fez uma linda declaração de amor para a amada: "Hoje faz 8 anos que ficamos pela primeira vez. Eu já namorava ela e ela não sabia, não sabia também que eu sabia que ela não queria namorar. Conclusão: além de ser minha namorada, ela casou comigo e é mãe das minhas filhas. Valeu Deus! Te amo, Love. Feliz 8 anos do primeiro beijo. Ao infinito e além", escreveu ela na ocasião.

Confira o vídeo de Lan Lanh gravando uma canção com as filhas, Kim e Tiê: