Lan Lanh flagra as filhas descansando na rede e se derrete: ''Resenha com mainha''

A percussionista Lan Lanh registrou Kim e Tiê se divertindo na rede e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 12h24

Kim e Tiê explodiram fofurômetro mais uma vez!

As filhas de Lan Lanh (53) e Nanda Costa (35) foram flagradas durante um momento de descanso na rede e, claro, que a mamãe coruja dividiu o clique com os seguidores.

No perfil do Instagram, a percussionista publicou a foto das herdeiras de 4 meses e se derreteu com a beleza e fofura da dupla.

"Resenha na rede com mainha", escreveu ela na legenda da publicação.

A fofura foi tanta que os internautas fizeram questão de comentar. "Explode coração", "São lindas. Uma cara da mamãe e outra cara de mainha","Elas estão crescendo muiiiito rápido!", "Cada dia mais lindas", dispararam.

CONFIRA O DESCANSO DE KIM E TIÊ