Lan Lanh e Nanda Costa mostram primeiro banho de mar das filhas

Lan Lanh compartilha registros especiais na praia com Nanda Costa, Tiê e Kim

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 09h52

Lan Lanh (53) e Nanda Costa (35) estão viajando em família!

E, no último sábado, 05, foi o dia de levar as gêmeas Tiê e Kim (4 meses) para conhecerem a água do mar.

Em seu Instagram, a cantora publicou uma sequência de cinco registros super fofos para mostrar como foi a experiência.

As três primeiras fotos eram das quatro dentro d’água. A quarta, das pequenas em uma canga na areia. E, a última, de Lan sozinha em um caiaque.

“Dia de muitas descobertas hoje!”, começou na legenda. “Primeiro banho de mar, primeiro pé na areia, caiaque, só não teve caipirinha!”, brincou ao final.

Veja as fotos de Lan Lanh, Nanda Costa, Tiê e Kim na praia: