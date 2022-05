Kylie Jenner recorda momentos com os dois filhos e celebra: "Minhas bênçãos"

Kylie Jenner, estrela do 'The Kardashians', publica vídeo com memórias especiais ao lado dos dois filhos

Redação Publicado em 10/05/2022, às 13h00

Kylie Jenner (24) ainda está em clima de Dia das Mães!

A socialite e empresária usou a web para postar vídeos dos dois filhos, Stormi (4), e o caçula, nascido em fevereiro, que ainda não teve seu nome revelado publicamente. Ambos frutos do relacionamento da estrela do The Kardashians com o rapper Travis Scott (31).

Nos vídeo, compartilhado em seu perfil no Instagram, a irmã de Kim Kardashian (41) aparece mostrando o ultrassom do segundo filho, estágios da gravidez, um ensaio fotográfico com a primogênita e mais.

"Todo dia deveria ser Dia das Mães. Obrigada, Deus, pelas minhas duas lindas bençãos", escreveu ela.

