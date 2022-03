Kylie Jenner muda o nome do filho caçula e explica: ''Não combinava com ele''

Pelas redes sociais, a socialite Kylie Jenner revelou que mudou o nome do filho caçula

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 12h51

Kylie Jenner (24) surpreendeu os seus seguidores ao revelar que mudou o nome do filho caçula fruto do seu relacionamento com Travis Scott (30).

Pelas redes sociais, a empresária explicou o motivo da mudança, porém não revelou o novo nome. Antes o recém-nascido se chamava Wolf Jacques Webster.

"O nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós apenas sentimos que não combinava com ele. Só quis compartilhar isso porque estava vendo 'Wolf' em todos os lugares", escreveu ela no comunicado.

Jacques, nome do meio do menino, é também o nome de batismo de Travis, mas não se sabe se eles decidiram mudar o nome completo ou apenas Wolf.

Mais cedo, Kylie compartilhou um vídeo mostrando vários detalhes da segunda gestação até o nascimento do herdeiro.