Kylie Jenner exibe momento de carinho com os filhos e encanta os fãs

Mãe de dois, a socialite Kylie Jenner compartilhou cenas fofíssimas com os filhos

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 15h51

Kylie Jenner (24) dividiu um momento fofíssimo e raro com os seus filhos, fruto do seu relacionamento com Travis Scott.

Promovendo a sua marca de produtos para bebês e crianças, a empresária compartilhou um vídeo de Stormi (3) e do caçula, que ainda não teve o seu nome revelado, e encantou os fãs.

Nas imagens, a mamãe coruja aparece passando hidratante no mais novo, enquanto a mais velha usa outro produto da marca.

Além disso, a estrela de The Kardashians exibiu imagens inéditas do quartinho do pequeno, que conta com tons de cinza.

Os admiradores da família não se aguentaram com a dupla: "Que fofura", "Os pezinhos, não dá", "Os irmãos Webter", "Ninguém aguenta a fofura desses dois", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE KYLIE JENNER