Kylie Jenner conta que seu segundo filho segue sem nome

Em uma entrevista, Kylie Jenner revelou que seu filho continua sem nome e que chamá-lo de Wolf nunca foi uma opção

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 17h34

Kylie Jenner(24) revelou em uma entrevista na última segunda-feira, 11, que ainda não deu um nome para seu filho recém nascido.

O irmão da pequena Stormi (4) segue sem nome, mesmo após a modelo ter postado em seus stories que o nome do seu filho seria Wolf. Segundo a filha de Kris Jenner (66), sua irma Khloé Kardashian (37) teria dado a ideia.

"Wolf nunca esteve na nossa lista. Foi apenas algo que a Khloé sugeriu", comentou Kylie em uma entrevista para o canal de televisão americano Entretainement Tonight.

A mãe de segunda viagem continuou dizendo que o nome indicado por Khloé não era a carinha do bebê. "Não, eu gostei do nome. Não tenho nada contra Wolf, só não era ele".

Durante a entrevista, Kim Kardashian (41) apoiou a irmã e opinou. "Às vezes você tem que conhecer o bebê.Eu não dei nome para nenhum dos meus filhos por duas semanas, e eu contemplei mudar os nomes, é a coisa mais difícil do mundo dar nome a uma criança", contou a mãe de Noth (8), Saint (6), Psalm (2) e Chicago (4).

A busca pelo nome do segundo filho de Kylie Jenner

Após o nascimento do segundo filho de seu relacionamento com Travis Scott (30) , Kylie Jenner postou em seu Instagram que o nome do menino seria Wolf.

Porém, meses depois a influenciadora voltou aos seus stories para anunciar que o nome do recém-nascido não era mais esse e que o casal ainda estava pensando em um nome.

"O nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós realmente não sentimos que era ele. Só queria compartilhar porque fico vendo Wolf por todo lado", escreveu a mãe.

Kylie postou o nome "Wolf Webster" em seus stories após o

nascimento do filho - Reprodução: Instagram