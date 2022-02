Kris Jenner celebra o aniversário de 4 anos da neta, Stormi: ''Luz das nossas vidas''

A filha de Kylie Jenner e Travis Scott está completando 4 anos de vida e ganhou uma linda homenagem da avó, Kris Jenner

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 15h52

Nesta terça-feira, 1, é dia de festa na mansão Kardashian-Jenner!

A pequena Stormi, filha de Kylie Jenner (25) e Travis Scott (29), está completando 4 anos de vida e ganhou uma linda declaração de amor da avó, Kris Jenner (65).

No perfil do Instagram, a matriarca do clã compartilhou um registro antigo com a menina e a homenageou.

"Feliz aniversário para a minha doce Stormi que é a luz das nossas vidas! Obrigada Stormi pelo seu sorrido e a sua risada que enche cada cômodo que você passa! Você é uma filha, neta, prima e amiga incrível, e nós somos abençoados por ter você em nossas vidas", escreveu ela.

Na sequência, a empresária rasgou elogios para a pequena: "Você é tão inteligente, generosa, engraçada e cheia de paixão por tudo sempre. Eu agradeço a Deus todos os dias por me escolher para ser a sua avó. Eu te amo demais Stormi!", completou a vovó coruja.

CONFIRA A HOMENAGEM DE KRIS JENNER PARA STORMI