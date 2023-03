Kourtney Kardashian rebate boatos de que estaria grávida

Socialite Kourtney Kardashian é alvo de boatos de gravidez após posar com barriga de fora

Nesta quinta-feira, 2, a empresária e socialite Kourtney Kardashian (43) foi alvo de boatos e perguntas se estaria grávida. Ao publicar uma foto em suas redes sociais, a silhueta de sua barriga, que foi deixada de fora da roupa pela primogênita do clã Kardashian/ Jenner, chamou a atenção dos seguidores.

Casada com o baterista do Blink-182, Travis Barker, Kourtney decidiu responder aos comentários que perguntavam sobre sua barriga. E eram muitos. “Os efeitos colaterais da FIV [fertilização in fitro] (eu apenas decidi responder esta pergunta porque acho importante saber como a FIV afeta o corpo das mulheres e isso não é muito falado)... mas, sério, a gente ainda está questionando as mulheres se elas estão grávidas?”, rebateu a empresária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Kourtney já é mãe de três: Mason (13), Penelope (10) e Reign (8), todos de seu relacionamento anterior com Scott Disick. Porém, no ano passado, acabou passando por um tratamento de fertilização in vitro após se casar com o músico.

Entretanto, os efeitos colaterais do procedimento afetaram tanto a Kardashian que ela decidiu parar. “Quando fui buscar os resultados, o médico achou que era principalmente de fertilização in vitro porque afeta suas glândulas supra renais, tireóide e hormônios”, explicou Kourtney, durante uma entrevista no podcast Not Skinny But Not Fat.

“Meus níveis de energia desde o início estão muito baixos e não faço isso desde janeiro ou fevereiro e ainda assim meus níveis de energia ainda estão muito baixos. Os hormônios, a medicação, você tem que dormir toda vez. Eu sei que é para muitas pessoas, mas não é para mim”, completou a empresária. “Cheguei a um ponto em que senti exatamente como o tempo é tudo quando se trata de mim e Travis. Então, eu sinto que, se realmente for para ser, vai acontecer”, revelou.