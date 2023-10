Khloé Kardashian encanta ao mostrar o filho mais novo, que impressiona com o tamanho

A influenciadora Khloé Kardashian surpreendeu ao mostrar em suas redes sociais um pouco do filho mais novo, Tatum

Nesta terça-feira, 3, Khloé Kardashian encantou em seus seguidores ao publicar em seu Instagram algumas imagens de seu filho mais novo, Tatum. A influenciadora mostrou seu filho brincando no quintal de sua casa. A aparição do menino nas redes sociais da mãe é rara, e até o nome do filho caçula da estrela do reality show “The Kardashians” demorou a ser revelado.

O pequeno surgiu andando pelo quintal acompanhado da mãe. Tatum esbanjou fofura usando uma camiseta sem mangas e uma calça de moletom cinza. Em um dos vídeos, o bebê surge perto de uma fonte, e quando parece beber um pouco da água da fonte, a mãe falou: “Não”.

Em outro vídeo, publicado nos stories da Kardashian, o fruto do antigo relacionamento de Khloé com o jogador de basquete Tristan Thompson surge correndo pelo quintal, antes de cair no chão. O menino nasceu por meio de barriga de aluguel em agosto de 2022.

Foi em janeiro de 2022 que Khloé descobriu que Tristan era pai de uma outra criança que teve com outra mulher, enquanto ainda se relacionava com a empresária. Com a notícia, o casal se separou. O casal já estava esperando a chegada de Tatum quando se separou. Vale lembrar que Khloé e Tristan também são pais da menina True.

O nome de Tatum demorou para ser divulgado ao público. Inicialmente, Khloé não soube como nomear o filho, então colocou apenas “Baby Kardashian” [Bebê Kardashian] nos registros oficiais. Foi apenas esse ano, quando o menino estava prestes a completar um ano, que a mãe mudou oficialmente o nome do filho no cartório para Tatum Thompson.

Por lei, no estado americano da Califórnia, uma criança pode levar o sobrenome do pai, o da mãe ou uma junção dos dois sobrenomes. Aparentemente, a opção foi que Tatum levasse apenas o sobrenome de seu pai.

Reprodução: Instagram

Treta!

Nessa última semana, a quarta temporada de The Kardashians foi ao ar e surpreendeu os fãs ao abordar desavenças na família. Kourtney Kardashian revelou com detalhes um desentendimento com a irmã Kim.

No episódio, Kim convidava a irmã mais velha para um evento de uma marca de luxo na Itália, do qual ela participaria. O que incomodou Kourtney foi que este evento de Kim estava sendo planejado enquanto ela fazia seus preparativos para seu casamento com o músico Travis Barker, também na Itália e com um vestido da mesma marca de luxo. Para Kourtney, Kim teria usado o seu casamento como uma oportunidade de negócios.