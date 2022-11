Kayky Brito mostra marca de nascença do filho: ''Nasceu tatuado''

Ator Kayky Brito compartilha foto ao lado da mulher e do filho, Kael, e exibe sinal de nascença fofo no pulso do bebê

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 13h49

O ator Kayky Brito (34) explodiu o fofurômetro ao compartilhar com os seguidores nas redes sociais uma marquinha de nascença do seu filho!

Na manhã desta quinta-feira, 03, o irmão de Sthefany Brito publicou uma foto fofa em que aparece dentro do carro com a mulher, a jornalista e influencer Tamara Dalcanale, e o herdeiro, Kael, de quase 11 meses.

Na legenda da imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o papai babão deu destaque ao sinalzinho no pulso do pequeno exibe marca de nascença do filho, um sinalzinho em formato de coração. "Kael nasceu tatuado. Um coração no pulso. Dê zoom", disse Kayky Brito na postagem.

"Aaah, que coisa mais linda", "Ahhhhhhh, que lindo, veio com o símbolo do amor", "Já é abençoado", "Que fofinhooo", "Família lindaaaaaa", elogiaram os seguidores.

Confira a marca de nascença do filho de Kayky Brito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Brito (@kayky.brito)

Kayky Brito reage à cena de Bernadete, sua personagem em 'Chocolate com Pimenta'

Recentemente, Kayky Brito divertiu os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 31, ao mostrar que estava acompanhando a novela Chocolate com Pimenta, que está reprisando nas tardes da TV Globo. No folhetim, o ator interpretava Bernadete, filha de Jezebel (Elizabeth Savalla), que desde criança é criada como uma menina, contudo, ao crescer, percebe que é diferente das outras jovens da cidade. Kayky compartilhou uma cena em que Bernadete aparece conversando com Ana Francisca (Mariana Ximenes), e revela que sente que algo errado acontece com ela. Ao dividir o momento, o ator confessou que sempre que assiste à novela torce para a personagem contar para alguém que seu corpo é diferente das outras mulheres, e assim, todos vão descobrir que ela, na verdade, é homem: "Assistindo #chocolatecompimenta e não consigo assistir se não for torcendo", escreveu ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!