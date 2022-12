Kayky Brito mostra batizado do filho, com a irmã, Sthefany Brito, como madrinha

Ator Kayky Brito comemora aniversário do filho Kael em batizado com a mesma roupa usada em seu batismo há mais de 30 anos

O ator Kayky Brito (34) comemorou o primeiro aninho de vida do filho de um jeito diferente! O artista resolveu fazer também o batizado do pequeno!

Kael, fruto de seu casamento com a jornalista Tamara Dalcanale, nasceu no dia 7 de dezembro, mas celebrou em dose dupla na quinta-feira, 15. Em seu perfil no Instagram, o papai babão compartilhou registros da cerimônia na igreja, em que a irmã, Sthefany Brito (35), foi madrinha.

Nas imagens, o bebê aparece sorridente ao lado dos pais, da tia, e de familiares. Na legenda, o ator contou que a roupa usada por Kael foi a mesma que ele usou em seu batizado, há mais de 30 anos.

"A roupa com a qual fui batizado, mais de 30 anos atrás, foi usada para batizar o Kael. Fotos de um aniversário e batizado. Sintam-se conosco neste dia especial", escreveu Kayky Brito.

Em sua rede social, Sthefany, que é mãe de Enrico, de 2 anos, com Igor Raschkovsky, se derreteu pelo sobrinho e falou sobre a chance de ver o herdeiro e Kael crescerem juntos. "Das coisas que me fazem ter certeza de que estou ficando velha é ficar emocionada vendo meu filho e do meu irmão juntos. Várias vezes agradeço em silêncio pelo privilégio de ver os dois crescendo juntos, assim como nós dois! Ganhei o maior e melhor presente do Kayky e da Tamara de batizar oficialmente e (porque, no coração, é desde que eu soube que ele viria) virar a dinda do nosso príncipe Kael! Teve bolo, muito colos, os primeiros passinhos, vovó e vovô babando muito pelos netinhos, muita vontade de esmagar, primo dando comida, o primeiro galo na testa do Enrico, e já muita saudade", disse a atriz.

Confira os registros do batizado do filho de Kayky Brito:

Kayky Brito mostra marca de nascença do filho

O ator Kayky Brito explodiu o fofurômetro ao compartilhar com os seguidores nas redes sociais uma marquinha de nascença do seu filho! O irmão de Sthefany Brito publicou uma foto fofa em que aparece dentro do carro com a mulher, a jornalista e influencer Tamara Dalcanale, e o herdeiro, Kael.

Na legenda da imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o papai babão deu destaque ao sinalzinho no pulso do pequeno exibe marca de nascença do filho, um sinalzinho em formato de coração. "Kael nasceu tatuado. Um coração no pulso. Dê zoom", disse Kayky Brito na postagem.

