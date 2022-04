Kayky Brito explode fofuromêtro ao postar fotos com o sobrinho: ''Vou aprender muito com ele''

O ator Kakyky Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos ao lado de Antonio Enrico

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 18h04

Kayky Brito (33) explodiu o fofurômetro ao compartilhar algumas fotos com o sobrinho, Antonio Enrico.

Nas imagens publicada em seu perfil no Instagram, o ator e o filho de Sthefany Brito(34) aparecem estilosos usando óculos escuros e fazendo pose.

"Vou aprender muito com ele ainda, mas antes deixa eu fingir que sei", brincou o artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os registros e se derreteram. "Lindos", disse uma seguidora. "Olha i charme desse menino", comentou outra. "Gente, ele é lindo. A cara do tio", falou uma fã. "Ai meu Deus, que fofura", escreveu mais uma.

Recentemente, Kayky dividiu com os seguidores das redes sociais novas fotos do filho, Kael (2 meses), fruto de seu relacionamento a jornalista Tamara Dalcanale. Nas imagens, o menino aparece sério, e com uma das sobrancelhas levantadas, deixando os internautas admirados com a semelhança entre o ator e o herdeiro.

Confira as fotos do ator com o sobrinho: