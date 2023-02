Karoline Lima ultrapassa os limites da fofura em banho de banheira com a filha

Karoline Lima encantou os fãs com cliques de um banho de banheira com a pequena Cecília

Momento fofura! Karoline Lima (26) deixou seus seguidores encantados ao compartilhar um pouco da rotina com a sua herdeira, Cecília, de 7 meses, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (24) que chegou ao fim em julho do ano passado. No registro, publicado no Instagram da influenciadora, ela curte um banho de banheira cheio de espuma com a pequena.

Nos cliques, Karoline surgiu de costas nuas, se derretendo enquanto olha para a primogênita, que esbanja felicidade brincando com a espuma de banho. Na legenda, a loira, que atualmente namora com o ex-Fazenda Gui Araújo (35), exaltou a filha: “Agora a rainha está na vida que ela merece”, brincou sobre o momento de luxo da pequena.

Karoline Lima e filha tomam banho de banheira - Reprodução/Instagram

Em clima de Carnaval, Karoline Lima comemora os sete meses da filha

O Instagram de Karoline Lima está recheado de fofura nos últimos dias! Na sexta-feira, 10, a pequena Cecília, fruto do relacionamento da influenciadora com Éder Militão, ganhou uma festinha para celebrar seus sete meses de vida em clima de Carnaval e a mamãe, que está curtindo muito a maternidade de primeira viagem, fez questão de babar com muitos registros da ocasião.

As duas surgiram em um clique colorido fantasiadas de havaianas, com direito a colares e coroas de flores: “CarnaCeci! 7 meses da rainha", Karoline exaltou a pequena na legenda da publicação. Além de registrar os detalhes da festa, a loira também publicou um clique ao lado de Gui Araújo, com quem assumiu o namoro no começo do mês, após vários flagras juntos em viagens a praia;

Na foto do casal, a influenciadora levantou uma placa com a frase: "Nunca diga dessa água não bebereis", e o participante do 'De Férias com o Ex' entrou no clima da festa e usou com uma tiara na cabeça com a palavra: "Água", brincando com o relacionamento.