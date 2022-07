Karoline Lima surpreende ao mostrar corpo 7 dias após parto da primeira filha: ''Estava grávida mesmo!?''

Influenciadora digital Karoline Lima deixa a web de queixo caído ao exibir o corpaço uma semana após dar à luz Cecília, sua herdeira com Éder Militão

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h05

A mamãe de primeira viagem Karoline Lima (26) deixou os seguidores impressionados no último domingo, 17, ao mostrar como está seu corpo após o nascimento da primeira filha com o jogador de futebol Éder Militão (24).

A pequena Cecília chegou ao mundo no último dia 10 de julho, na Espanha, de parto normal, após a separação dos pais.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital publicou cliques em que aparece com a barriga de fora, usando um top preto e uma calça jeans rasgada de cintura baixa, deixando em evidência o shape sequinho após o parto. No último registro da série, Karoline posou sorridente com Cecília.

"A verdadeira dona desse insta tá na última foto", escreveu Karoline na legenda da sequência.

Nos comentários, os internautas admiraram a silhueta de Karol depois de dar à luz a Ceci. "Gente será que ela estava grávida mesmo!? Será que não era uma barriga falsa? Nazaré é você!?", "Quem diz que tá recém parida? Socorro! Perfeita demais", "Tem certeza que só tem alguns dias que tu pariu?", "Mulheeeer tu pariu tem 7 dias, como assim ?????", "As princesas de milhões! Amamos".

Karoline deixou a maternidade com a bebê na terça-feira, 12. Vale ressaltar que a modelo e Éder Militão não estão mais juntos. Ela anunciou o término na reta final da gestação.

Karoline Lima mostra vídeo do parto da pequena Cecília

Na web, Karoline Lima emocionou os seguidores ao postar vídeo da chegada de Cecília e falou sobre a emoção de receber a filha em seus braços. "Minha outra metade, meu verdadeiro amor. Algumas horas juntas, mas a gente já viveu tanto, né? Eu e Cecília tínhamos que nos conhecer. Ela precisava existir pra me ensinar tanto a ser tão forte… ela poderia ter vindo a esse mundo como uma amiga, como uma irmã, sei lá. Mas Deus mandou esse serzinho da forma mais especial possível: como minha filha. Cecília já me transformou como pessoa, como mulher, como ser humano. Já me ensinou a olhar mais pra mim, pra nós. Já me ensinou a olhar mais pro mundo e enxergar as pequenas coisas. Já me ensinou a valorizar mais a família que já somos. Pra ela, um nascimento. Pra todos nos ao seu redor, um renascimento. Te amo, filha", disse ela.

