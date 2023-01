Karoline Lima lamenta ida de filha para o exterior: ‘Coração apertado demais’

Influenciadora Karoline Lima diz que não sabe quanto tempo Cecília ficará com o pai, Éder Militão, na Espanha

A influenciadora Karoline Lima (26) usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 23, para revelar onde está sua filha, Cecília, de apenas seis meses. A loira revelou para os seguidores, que haviam notado a ausência da pequena, que ela foi para a Espanha, onde o pai dela, o jogador de futebol Éder Militão, mora.

“Hoje a minha energia está lá embaixo, dias e dias né. A Cecília ia voltar para casa hoje, mas não vai. Ela ainda está no exterior e eu não sei exatamente o dia que ela volta, vai passar mais um tempo lá”, explicou Karoline.

“Mas assim que eu souber eu compartilho com vocês. E eu to com o coração apertado demais, mas é isso que eu tenho pra falar para vocês”, completou a modelo, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Nesta segunda-feira, 26, também, o jogador pai da criança publicou algumas fotos ao lado da pequena nas redes sociais.

Karoline Lima faz reflexão sobre o seu ano de 2022: 'Não foi fácil, foi o pior e o melhor ano da minha vida'

Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais um vídeo com a retrospectiva de 2022. A influenciadora dividiu imagens em que aparece chorando e também mostrou momentos felizes, como o nascimento da filha, Cecília, e confessou que o ano que passou foi o pior e o melhor da sua vida, contudo, afirmou que aprendeu bastante com tudo que viveu.

"Eu sei que demorei pra fazer a retrospectiva de 2022, mas quero que saibam que não foi fácil! Foi o pior e melhor ano da minha vida. Agradeço a Deus por tudo e por tanto aprendizado! Cecília foi meu maior presente. Enquanto estivermos juntas, não importa aonde estivermos. Estamos prontas e mais unidas que nunca pra 2023", escreveu a loira na legenda da publicação.