Karoline Lima faz tatuagem em homenagem à filha com Éder Militão: ''Para o meu grande amor''

A influenciadora digital Karoline Lima (26) decidiu eternizar na pele seu amor pela filha, de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (24)!

Nesta segunda-feira, 12, a mamãe de primeira viagem compartilhou o resultado da homenagem especial que fez para a pequena Cecília, que completou dois meses de vida no último sábado, 10, e ganhou uma festinha temática de princesa.

Nos Stories de seu Instagram, a loira mostrou a tatuagem feita para a herdeira, inspirada na primeira foto das duas juntas logo após o nascimento de Ceci, e se derreteu pela bebê. "Para o meu grande amor, Cecília. Minha vida se fez nova com a sua chegada. Nada antes disso fazia sentido. Te amo", declarou a influencer, que atualmente mora na Espanha.

Vale destacar que Karoline está envolvida em polêmica com o ex, Militão, nos últimos dias. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele estaria processando a influencer em R$ 45 mil por supostas difamações na internet.

Karoline e Éder não estão mais juntos. Os dois terminaram o namoro dias antes do nascimento de Cecília, no início do mês de julho.

Karoline Lima fala sobre gravidez da filha com Éder Militão

Karoline Lima decidiu esclarecer algumas dúvidas de seus seguidores recentemente em relação a sua filha com o jogador Éder Militão. Em papo na web, Karoline esclareceu que sua filha foi totalmente planejada e explicou que quando estava com o jogador do Real Madrid ele a convenceu de engravidar, já que queria muito ser pai. "A Cecília foi totalmente planejada. O papai dela queria muito ser papai. Ele me convenceu. Veio a Cecília, que é uma bebê muito amada. Melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Amo demais a minha filha, mais do que tudo", disse ela.

