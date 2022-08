Karoline Lima fala sobre filha com Éder Militão: "Totalmente planejada"

A influenciadora digital Karoline Lima afirmou que foi convencida pelo jogador Éder Militão a engravidar

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 15h15

Karoline Lima (26) decidiu esclarecer algumas dúvidas de seus seguidores das redes sociais em relação a sua filha com o jogador Éder Militão (24). Os dois, que se separaram no começo do julho, são pais de Cecília (1 mês).

Tudo começou quando a influenciadora digital contou aos fãs nesta segunda-feira, 29, através dos Stories do Instagram, que colocou novamente o diu. A modelo passou a receber várias perguntas sobre o motivo de ter tirado o diu, e alguns até acharam que ela engravidou mesmo usando o método contraceptivo.

Com toda a repercussão, Karoline esclareceu que sua filha foi totalmente planeja, e explicou que quando estava com o jogador do Real Madrid ele a convenceu de engravidar, já que queria muito ser pai.

"A Cecília foi totalmente planejada. O papai dela queria muito ser papai. Ele me convenceu. Veio a Cecília, que é uma bebê muito amada. Melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Amo demais a minha filha, mais do que tudo", disse ela, que atualmente está morando na Espanha.

Perdoar traições

Karoline recentemente revelou aos seguidores que já perdoou uma traição. A modelo refletiu sobre o assunto e afirmou que uma pessoa que traí uma vez vai fazer isso sempre. "Eu já perdoei [traição]. Eu batia o pé de que nunca perdoaria, mas já perdoei, sim. E perdoei real, começando do zero, como se nada tivesse acontecido", confessou.

A influencer ainda ressaltou que traição é questão de caráter. "Mas acho que é questão de índole, quem faz uma vez, faz sempre... Vai muito além da traição do relacionamento em si... é mentira, quebra de confiança, desestrutura sua autoestima e etc. Envolve coisa demais", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!