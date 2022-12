Karoline Lima encanta fãs com primeira vez de filha na piscina

Influenciadora Karoline Lima está em Pernambuco com a filha, Cecília, de seu relacionamento com Éder Militão

A influenciadora Karoline Lima (26) decidiu compartilhar com seus seguidores um momento muito fofo e especial! Nesta quarta-feira, 29, a loira mostrou em suas redes sociais o primeiro banho de piscina de sua filha, Cecília, de apenas cinco meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Real Madrid, Éder Militão (24).

“Primeiro banho de piscina da pituca”, escreveu a modelo, enquanto aparece se divertindo na água com Cecília. As duas estão viajando por Pernambuco, para passar a virada de ano juntinhas em um hotel de luxo.

Karoline Lima aproveita piscina com filha



Karoline ainda aproveitou para mostrar o lindo e fofo maiô que a pequena estava, completando o lookinho com um óculos de sol rosa. “Olha o look”, disse a mamãe, completamente apaixonada pela filha. Antes de irem para o Pernambuco, ambas passearam por Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)



Karoline Lima revela vontade de reduzir tamanho de seus seios

A influenciadora Karoline Lima explicou como faz para lidar com o tamanho avantajado de seus seios, revelando até que planeja reduzi-los. “Infelizmente eu não tenho como tirar e decidir ‘não quero lidar’. A gente tem que conviver com ela. Mas está tudo sob controle, vou tirar essas tetas”, respondeu a pergunta de um seguidor.