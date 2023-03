Karoline Lima encanta ao mostrar quartinho de sua filha, Cecília

Influenciadora Karoline Lima é mãe de Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador Éder Militão

A influenciadora Karoline Lima (26) decidiu encantar seus seguidores nesta sexta-feira, 17! A loira mostrou alguns detalhes do quartinho especial de sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

“Nosso quartinho dos sonhos! Eu estou apaixonada por cada detalhe!”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela mostra os detalhes fofíssimos do quartinho da pequena, com um berço branco e rosa, e flores nas paredes.

Os comentários da postagem foram inundados de seguidores completamente apaixonados pelo cantinho especial da filha da influenciadora. “Se tem a rainha, tem like”, brincou uma fã. “Um reino digno para a rainha Cecília”, exaltou uma outra internauta. “Bem estiloso e delicado, digno de uma rainha”, exclamou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da influenciadora Karoline Lima mostrando os detalhes do quartinho de sua filha Cecília:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🫦 (@karolinel)



Mais filhos?

Recentemente, Karoline Lima revelou para seus seguidores que não pretende ser mãe novamente tão cedo. A modelo, que namora Gui Araújo (35), trocou o DIU e compartilhou com os seguidores a decisão de adiar a segunda maternidade. "Vim trocar o DIU. O Cecílio não vem aí. Mas eu pretendo ter mais um pituco só depois de casar", afirmou ela.

