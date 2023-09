Karoline Lima encanta ao mostrar os primeiros passos da filha

A influenciadora digital Karoline Lima encantou os fãs ao postar o vídeo da fila, Cecília, dando os primeiros passos

Karoline Lima usou as redes sociais para dividir um momento muito especial com seus seguidores: os primeiros passos da filha, Cecília. A menina, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, está com 1 ano.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a modelo e influenciadora digital aparece segurando uma das mãozinhas da herdeira, que está usando uma camisa e uma calça rosa com bolinhas pretas. Em seguida, ela solta a herdeira, que dá alguns passos e cai no chão, sendo agarrada pela mamãe coruja.

Ao dividir o momento importante de Cecília com os fãs, Karol celebrou: "A pituca tá andando", escreveu a famosa, acrescentando alguns emojis chorando.

A postagem deixou os fãs emocionados. "Tô me sentindo uma tia super velha", brincou uma seguidora. "Eu vi essa criança nascer", comentou outra. "Agora ela vai correr atrás de você pra todo lado", disse uma fã. "Ninguém segura mais a Rainha. Se prepara Karol para correr", falou mais uma.

Vale lembrar que Karol viajou recentemente para Madri, na Espanha, e como ficou hospedada na casa de seu ex-namorado, começou a surgir boatos na web de que ela teria reatado com Militão. Através dos Stories do Instagram, a influencer esclareceu a situação. "[...] Nada mudou na minha vida pessoal, estou solteira e se algum dia eu precisar vir aqui contar algo que aconteceu, pode deixar, vocês saberiam através de mim", garantiu.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Leia também:Karoline Lima atualiza bronzeado e se refresca em dia de sol no Rio; confira

Detalhe curioso em foto de Karoline Lima chama atenção

Karoline Lima está de volta ao Brasil após passar uma temporada em Madri, na Espanha, onde estava hospedada na casa do ex Éder Militão, com quem tem uma filha. Mãe da pequena Cecícilia, de 1 ano, a influenciadora compartilhou uma foto nos Stories do Instagram, mas um detalhe inusitado chamou atenção dos seguidores: os pés da modelo.

"Detalhes", escreveu Karoline na legenda da publicação. Momentos depois, no entanto, ela voltou às redes sociais e comentou as mensagens que recebeu no privado. "Eu fico passada como vocês amam meu pé", disse, bem-humorada. Veja a foto!