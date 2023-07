Karoline Lima derrete corações com novas fotos da festa de Cecília: ‘Rainha’

Influenciadora digital Karoline Lima mostra mais momentos de muito amor vividos durante festa de um ano de filha que tem com Éder Militão

Nesta terça-feira, 11, somente um dia após a grande festa de aniversário de Cecília, filha da influenciadora digital Karoline Lima e do jogador de futebol do Real Madrid, Éder Militão, a internet teve seus corações arrematados de tanta fofura! A mamãe babona compartilhou mais alguns cliques do evento, mostrando como foi tudo repleto de muita diversão e amor entre a família.

“A quarta foto: habla, rainha”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A legenda faz referência a uma foto que Cecília aparece falando no microfone para seus inúmeros convidados que estavam aproveitando sua enorme festa.

Em outras fotos, Karoline aparece com a filha no colo, enquanto a pequena esbanja toda sua felicidade, já em outras, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, também aparece ao lado da ex-namorada e de sua filha, enquanto se diverte bastante com a bebê que completou um aninho de idade.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente apaixonados pelas fotos. “Nunca vi uma criança tão feliz em festa de um ano”, disparou uma usuária. “O sorriso de quem venceu todas as disputas, rainha”, exaltou uma outra pessoa. “Simplesmente dona de tudo”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Cecília e Karoline Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial. Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para a festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.