Kaká Diniz celebra o primeiro ano de vida da filha, Zaya: ''Um amor que não tem medida''

O marido de Simone Mendes emocionou ao comemorar o primeiro aniversário da caçula, Zaya

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 14h22

Nesta terça-feira, 22, é dia de festa na casa de Simone Mendes (37) e Kaká Diniz (36)!

Zaya, a caçula da família, está completando o primeiro aninho de vida e ganhou uma declaração de amor do papai coruja.

O empresário compartilhou uma sequência de fotos da herdeira sozinha e com o irmão mais velho, Henry (7), e publicou um texto emocionante para celebrar a vida da pequena.

"Talvez hoje, se eu parar pra refletir sobre tudo que um dia pedi a Deus, eu não imaginaria JAMAIS que Ele me permitiria viver sonhos jamais inimagináveis. Até pensei em ter uma família, mas não da forma que aconteceu. Pergunto muito a Deus o por que de tudo isso, já que não sou merecedor de nada. Mas Ele vem de forma sútil e me responde: não é por merecimento, é pela graça", começou.

Na sequência, ele completou dizendo o quanto esperou pela herdeira. "Eu te desejei minha filha, eu sonhei com você por muito tempo, muitas noites e, jamais imaginaria que o amor por você seria algo indescritível, ou melhor, tem descrição sim: um amor que dói. Eu cuidarei de você, do seu irmão e da sua mãe com todas as minhas forças, protegendo e blindando vocês de tudo e de todos. Um dia você vai ler esse post e vai entender a imensidão do amor de um pai por você, ou melhor, a imensidão do amor do seu pai por você".

Por fim, Kaká parabenizou Zaya: "Você me desconstrói e me constrange com seu sorriso tão puro; você me faz repensar na vida todos os dias como ser alguém melhor; você faz sentir-me amado, mesmo não dizendo uma única palavra. Como eu te amo Zaya! 1 ano do dia que veio pra ser um divisor de água em nossas vidas. 1 ano de um amor que não tem medida. Te amo meu amor @zayadiniz. Papai te deseja o mundo e a eternidade!", concluiu.

