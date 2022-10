Julio Rocha e Karoline Kleine fazem chá revelação em roda gigante

Menino ou menina? Julio Rocha e Karoline Kleine descobrem o sexo do terceiro filho

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 12h19

O ator Julio Rocha e a esposa, Karoline Kleine, fizeram um chá revelação em uma roda gigante de Balneário Camboriú na noite de quinta-feira, 28. Os dois reuniram os amigos e familiares para descobrirem o sexo do terceiro filho.

Eles vão ser pais de uma menina! A revelação foi feita quando a iluminação do local ficou rosa.

"Minha alma saiu do corpo nesse chá revelação! Hoje acordei e meu mundo tá mais colorido, perfumado, todos meus sentidos estão mais aguçados… Sentindo borboletas gigantes no estômago, coração no joelho… minha sensibilidade está à flor da pele! Eu achei que tinha chorado tudo na hora que eu vi essa imensa roda gigante na cor que eu sonhava mas acordei como?Chorando e rindo ao mesmo tempo tudo de novo hahahahah que emoção, que felicidade é essa???? Nunca senti isso na minha vida! Nunca mais vou esquecer a troca de olhar que rolou com a karol, do nosso abraço com nossos filhos nesse momento tão especial. Agora eu acredito em milagres!!!!", disse ele ao comemorar a novidade.

Karoline está com 11 semanas de gestação. Os dois já são pais de José, de 3 anos, e Eduardo, de 2 anos.

Fotos: Karol Noriller