Juliano Cazarré se declara para a esposa, Letícia: "Maravilhosa demais"

O AMOR ESTÁ NO AR!

Ator Juliano Cazarré se declarou para a esposa, Letícia, que está esperando o 5° filho do casal

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 11h12

Letícia Cazarré (38) está na espera do 5° filho, e no último domingo, recebeu uma declaração pra lá de especial do amado, Juliano Cazarré (41).

Juliano Cazarré usou as redes sociais para compartilhar um clique da amada, e aproveitou o espaço para se declarar.

Através de uma foto mostrando o barrigão de Letícia, Juliano escreveu: "Maravilhosa demais com 34 semanas. Te amo, nunca vou conseguir agradecer o suficiente por você gerar nossos filhos com tanta graça, força e amor", declarou.

Juliano e Letícia são pais de Maria Madalena (1), Vicente (11), Inácio (9) e Gaspar (1). E agora, estão na espera de uma bebê.

Juliano Cazarré se declara para a esposa, Letícia: