Juliano Cazarré pede orações para a filha: ''Guerra ainda não acabou''

O ator Juliano Cazarré pediu para que o público siga orando pelo bem estar da filha mesmo após a alta hospitalar

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 17h45

Juliano Cazarré (41) pediu orações pela filha, Maria Guilhermina, que nasceu com uma disfunção rara no coração, mesmo após a alta hospitalar na última segunda-feira, 1.

O ator participou rapidamente do programa Encontro e fez questão de agradecer o público pelo carinho que ele e a família vem recebendo nos últimos tempos.

"Tô aqui para agradecer toda a torcida, todo o pensamento positivo. Principalmente, todas as orações de todos vocês pela nossa filhinha Maria Guilhermina. Essa semana tivemos uma vitória gigantesca. Ela teve alta no hospital, então está em São Paulo com a mamãe", explicou o artista.

Por conta da saúde ainda delicada da bebê de um mês e de uma segunda cirurgia, Cazarré pediu para que a corrente de orações não acabasse.

"Peço a vocês que, por favor, quem puder continue rezando por nossa Maria Guilhermina. Nós vencemos muitas batalhas, mas a guerra ainda não acabou. Então a gente vai continuar torcendo por ela, cuidando dela. Mais para a frente tem a segunda cirurgia. E eu conto muito com esse carinho, com essas orações de vocês, que têm feito tão bem. Tem ajudado tanto a gente, viu? Muito obrigado, do fundo do me coração", declarou o intérprete de Alcides de Pantanal.

LETICIA CAZARRÉ MOSTRA PRIMEIRO PASSEIO COM A FILHA

Leticia Cazarré (38) se emocionou ao fazer o primeiro passeio na rua com a filha, Maria Guilhermina, após a alta hospitalar. A caçula ficou na UTI por mais de um mês após passar por uma cirurgia no coração. Pelos Stories do Instagram, a esposa do ator Juliano Cazarré compartilhou vários registros fofíssimos da herdeira. "Primeiro passeio na rua, acho que vou chorar", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!