Juliano Cazarré passa o dia na piscina com a filha caçula e esposa se derrete: ''Amor de pai''

Com dia de folga, Juliano Cazarré se refresca na piscina ao lado da filha, Maria Madalena, e faz sucesso na web

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 15h29

Nesta quinta-feira, 3, Juliano Cazarré (41) espalhou amor na web ao aparecer se divertindo ao lado da caçula, Maria Madalena (1).

Em clique publicado pela esposa, Leticia Cazarré, o ator se refrescou na piscina com a pequena, que vestia um maiô de flamingos.

“Amo de pai”, escreveu a bióloga na legenda da publicação. Além da menina, o casal ainda tem Vicente (11), Inácio (9) e Gaspar (1).

Nos comentários, os fãs ficaram encantados. “Que fofura”, disse um. “Princesinha do papai”, declarou outro. “Lindos”, elogiou mais um.

Recentemente, os pombinhos, que estão à espera do quinto herdeiro, utilizou as redes sociais para anunciar o sexo do bebê.