Juliano Cazarré mostra primeiro encontro dos filhos mais novos com a irmã caçula

Ator Juliano Cazarré posta clique da esposa, Leticia Cazarré, com os filhos mais novos, Gaspar, Madalena e Maria Guilhermina

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 11h50

O ator Juliano Cazarré (41), que dá vida ao peão Alcides em Pantanal, encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento lindo de sua família na web!

Na manhã desta quinta-feira, 11, o artista dividiu com os seguidores o momento em que seus filhos mais novos, Gaspar (3) e Maria Madalena (1), conheceram a irmãzinha caçula, Maria Guilhermina de Guadalupe, que nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein. A bebê, que precisou passar por cirurgia no coração logo após o nascimento, recebeu alta do hospital no início do mês.

Em seu perfil no Instagram, Juliano se derreteu pela família ao contar que levou os herdeiros mais novos para São Paulo para ver a mãe e a irmãzinha e publicou o momento fofíssimo em que as crianças aparecem sorridentes ao lado da mãe. Gaspar esbanjou fofura ao posar com Guilhermina no colo.

"Ontem cumpri uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo, para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha", escreveu o famoso.

"Não foi fácil, teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos, avião, malas, carrinho de bebê, taxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver", disse ainda ao legendar a postagem.

Nos comentários do post, a família recebeu o carinho de anônimos e famosos. "Valeu muito!", disse Regina Casé. "Muito maravilhosa essa família. Deus no comando! Beijão", falou Fernanda Keller. "Deus abençoe essa linda família", desejou Bernardinho. "Que lindo esse encontro!!!! Família linda!", "Vocês sim, são um daqueles verdadeiros heróis, heróis da vida", "Que lindeza de foto", "É incrível como você é maravilhoso. Que Deus e nossa mãezinha do céu esteja sempre intercedendo por você e sua família linda", destacaram os fãs.

Vale ressaltar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente (11) e Inácio (9).

Juliano Cazarré mostra a esposa com os filhos mais novos:

Juliano Cazarré agradece carinho do público com sua família

Recentemente, Juliano Cazarré fez uma participação no programa Encontro e fez questão de agradecer ao público pelo carinho que ele e a família vem recebendo nos últimos tempos. "Tô aqui para agradecer toda a torcida, todo o pensamento positivo. Principalmente, todas as orações de todos vocês pela nossa filhinha Maria Guilhermina. Essa semana tivemos uma vitória gigantesca. Ela teve alta no hospital, então está em São Paulo com a mamãe", disse. Por conta da saúde delicada da bebê e de uma segunda cirurgia, Cazarré pediu para que a corrente de orações não acabasse. "Peço a vocês que, por favor, quem puder continue rezando por nossa Maria Guilhermina. Nós vencemos muitas batalhas, mas a guerra ainda não acabou. Então a gente vai continuar torcendo por ela, cuidando dela. Mais para a frente tem a segunda cirurgia. E eu conto muito com esse carinho, com essas orações de vocês, que têm feito tão bem. Tem ajudado tanto a gente, viu? Muito obrigado, do fundo do me coração", declarou ainda.

