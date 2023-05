Juliano Cazarré comove ao falar sobre esperança de ver a filha curada

Ator Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha, a pequena Maria Guilhermina, que sofre com condição rara

Discreto em sua vida pessoal, o ator Juliano Cazarré (42) abriu uma rara exceção e decidiu responder algumas perguntas dos fãs em suas redes sociais nesta quarta-feira, 31. Além de atualizar o estado de saúde da filha caçula, o artista também abriu o coração sobre a esperança de ver a pequena Maria Guilherme curada.

A menina, que tem apenas 11 meses de vida, nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição congênita rara e sem cura, que causa a malformação do coração. Desde que chegou ao mundo, Maria Guilhermina precisou ficar internada diversas vezes e passou por cinco cirurgias, a mais recente na semana passada.

Por isso, Juliano veio a público contar mais detalhes sobre a recuperação da caçula: "A Guilhermina está bem. Ela está lá em São Paulo com a mamãe, estão estabilizando ela, ajustando alguns medicamentos. Se Deus quiser daqui alguns dias ela pode voltar para casa junto com a Letícia”, ele revelou que a pequena continua em São Paulo com Letícia Cazarré.

Juliano também aproveitou para desabafar sobre a dificuldade: “Não é fácil pra gente ver um filho passando por isso, mas com certeza é muito mais difícil pra ela passar por isso, do que pra nós olharmos ela passando", e continuou, demonstrando esperança: "A gente tem fé, está tudo entregue nas mãos de Deus”, disse o ator.

“Tenho certeza que Papai do Céu está cuidando dela e vai fazer aquilo que for melhor pra ela e para nós. Eu sempre peço que Deus nos dê a graça de um dia ver a Guilhermina curada, saudável, com seu intelecto funcionando bem, para que a gente possa ensinar pra ela as coisas de Deus, falar pra ela sobre Jesus”, Juliano comoveu ao falar sobre a cura.

Para finalizar a sequência, Juliano revelou suas preces para o futuro de Maria Guilhermina: “Peço pra vê-la livre dos aparelhos, dos medicamentos, que ela possa levar uma vida saudável, com autonomia e com muita alegria", o ator concluiu o desabafo. Vale lembrar que além de Maria, o ator também é pai de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, 3, e Maria Madalena, 2 aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Filha caçula de Juliano Cazarré recebe o carinho da mãe no hospital:

Na semana passada, Letícia Cazarré, que é esposa do ator Juliano Cazarré, também atualizou os fãs sobre o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina. Ela publicou uma foto agarradinha com a bebê, que ainda está no hospital após passar por um procedimento cirúrgico, e revelou mais detalhes da rotina da família.