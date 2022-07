Juliano Cazarré celebra alta da filha da UTI hospitalar: ''Estamos muito felizes aqui em casa''

Juliano Cazarré compartilhou em suas redes que, após 24 dias na UTI, sua filha recebeu alta para o quarto

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 18h26

Na tarde desta sexta-feira, 15, Juliano Cazarré (41) decidiu usar suas redes sociais para atualizar o estado de saúde de sua filha, Maria Guilhermina.

A notícia dessa vez é ótima! Isso porque, após 24 dias, a menina deixou a UTI e foi para o quarto do hospital.

Para revelar essa nova fase no tratamento da herdeira, Juliano fez uma live e aproveitou para agradecer todas as orações dos fãs.

"Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e hoje, graças ao bom Deus, à intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, à todas as orações, terços e missas e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI.", falou ele.

Muito alegre com o momento, o ator ainda revelou que todos da família estão em festa: "Estamos muito felizes aqui em casa, comemorando".

Nos comentários, os fãs celebraram esse momento especial ao lado do artista: "Rezando pela sua filha", escreveu um. "Graças a Deus amém!", falou outro. "Sua filha é um milagre!", disse um terceiro.

Confira a live que Juliano Cazarré fez para celebrar a alta da UTI hospitalar da filha: