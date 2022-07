Juliano Cazarré agradece apoio e pede orações para a filha recém-nascida após cirurgia

Ator Juliano Cazarré atualiza fãs sobre estado de saúde da filha recém-nascida, Maria Guilhermina, que nasceu com doença rara

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 11h59

O ator Juliano Cazarré (41) usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde da filha recém-nascida.

A pequena Maria Guilhermina, que veio ao mundo no último dia 21 com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, precisou passar por uma cirurgia no coração logo após o nascimento.

Nesta segunda-feira, 04, o artista, que está afastado das gravações do remake de Pantanal, no qual interpreta o peão Alcides, publicou uma imagem da esposa, Leticia Cazarré (38), com a caçula do casal, e celebrou a recuperação da bebê, que será extubada em breve.

Em seu perfil no Instagram, o famoso ainda fez questão de agradecer pelas mensagens de apoio e carinho que família tem recebido no momento delicado.

"Boa semana a todos. Seguimos aqui ao lado da nossa pequena guerreira, Maria Guilhermina.

Amanhã ela completa duas semanas. Foram muitas emoções e muitos avanços nesse tempo.

Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos. O próximo passo é a extubação. Peço a vocês que rezem por ela, para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento", começou falando.

"Agradeço do fundo do meu coração a todos que tem rezado e mandado mensagens carinhosas desejando a recuperação da nossa amada pequerrucha. As mensagens são tantas e tantas que eu não consigo nem ler, nem responder todas. Por favor, não fiquem chateados. Eu já li incontáveis mensagens, mas o carinho de vocês foi tanto que me falta até tempo para ver tudo".

Na sequência, Cazarré rebateu notícias falsas de que teria sido dispensado da novela das nove: "Nos últimos dias tenho visto umas notícias/fofocas que, para gerar clique, trazem manchetes dizendo que eu saí de Pantanal, que fui dispensado. Na verdade, eu apenas tirei alguns dias de licença para acompanhar o parto e os primeiros dias da Guilhermina. Nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena. Voltei ontem para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo logo já volto para seguir gravando Pantanal".

"Minha gratidão eterna aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da Beneficência Portuguesa por salvarem a vida da nossa filhinha e cuidarem tão bem dela nesse período tão delicado. Meu agradecimento também aos vovôs e vovós que foram para a nossa casa ajudar com a gurizada enquanto eu e mamãe cuidamos da Guilhermina. Minha gratidão também à Ana, à Kelly e à Mariana, nossas babás, funcionárias e amigas, que tanto estão nos auxiliando nesse momento. Sem vocês, meninas, seria impossível e impensável que viéssemos para São Paulo. E se não viéssemos para cá, a Guilhermina não teria chance de lutar pela vida. Também agradeço profundamente às mães e pais do Porto Real que, no mais verdadeiro espírito da caridade cristã, tem dado carona para o Vicente e Inácio nessas duas semanas", disse ainda o ator.

"Por ora é só, amigos e amigas. Um dia, em breve, eu conto a história toda. Boa semana.

Rezem pela nossa pequena. Deus lhes pague", pediu ao finalizar o relato.

Além de Maria, Juliano e Letícia são pais de Vicente (11), Inácio (9), Maria Madalena (1) e Gaspar (1).

Esposa de Juliano Cazarré agradece carinho após nascimento a filha

Recentemente, Leticia Cazarré também agradeceu ao público pelo carinho após anunciar a doença da herdeira. "O carinho vem de todos os lados, de onde a gente menos espera, né, Juliano? Obrigada, pessoal, vocês são demais!", escreveu ela. Na imagem, o artista aparece tomando café.

Confira a publicação de Juliano Cazarré sobre estado de saúde da filha: