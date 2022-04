Julia Faria fala sobre a amamentação da filha, Cora: ''Duvidei tanto que chegaríamos até aqui''

No dia em que Cora completa seis meses de vida, Julia Faria falou refletiu sobre a amamentação exclusiva

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 16h44

Julia Faria (36) usou as redes sociais para comemorar os seis meses que está amamentando a filha, Cora.

No Instagram, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos e vídeos amamentando a herdeira e falou sobre os desafios que elas passaram juntas.

"6 meses de Amamentação Exclusiva. Metade de um ano. 6 meses que me entrego de corpo e alma pra esse serzinho que chegou pra transformar completamente a minha vida. 6 meses que de 3 em 3 horas minha vida pausa para alimentar minha filha", começou ela.

E seguiu: "Quanto desafio. Dor. Física e emocional. Cobrança. Responsabilidade. Esforço. Físico e emocional. Solidão. Cansaço. Mamar, arrotar e trocar. E repete. E repete. Fiz uma conta rápida e são mais de 1000 mamadas. Nem sei fazer a conta em horas. Minutos. Segundos."

Julia confessou que pensou que elas não iriam conseguir viver esse momento. "Duvidei tanto que chegaríamos até aqui. Duvidei grande. Mas a vontade era maior. O desejo de completar seus seis primeiros meses regados a leite materno era enorme. Imenso. Avassalador. Tão grande que vencemos. E hoje, vendo esses vídeos, e revivendo um pouco com eles nossos desafios (revi meu peito estraçalhado, em carne viva, na gordura, esburacado - as queloides nos dois bicos ficaram pra não me deixar esquecer)", relembrou.

Após a reflexão sobre o momento entre mãe e filha, a influencer comemorou. "Escrevo esse texto pra gente com orgulho. Vencemos, minha filha! Chegamos até aqui! Juntas. Eu aprendendo a amamentar e você a mamar. E eu só te agradeço. Pela sua paciência com a mamãe, destreza na colherzinha quando precisamos dela, por nos descobrirmos e acolhermos em cada fase. Te amo. Antes, durante, depois de cada mamada. Eternamente", finalizou.

Confira as fotos de Julia amamentando a filha: