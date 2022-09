Juju Salimeni abre o jogo sobre desejo de engravidar em breve: ''Se Deus quiser''

Juju Salimeni falou abertamente sobre o desejo de ter um filho com o namorado, Diogo Basaglia

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 17h35

Nesta terça-feira, 6, Juju Salimeni (35) usou seus Stories do Instagram para falar sobre o seu desejo de engravidar em breve. Ao responder à pergunta de um fã, a influenciadora abriu o jogo e revelou que pretende ter um filho com seu atual namorado, Diogo Basaglia, já no ano que vem.

"Vai ficar grávida ano que vem?", questionou o admirador da artista. Ela então respondeu que pretende começar a tentar ter um bebê, após Carnaval de 2023.

"Queremos começar a tentar depois do Carnaval. Vamos orar muito para que Deus e os orixás nos abençoem logo com um baby", escreveu ela, publicando uma foto romântica com o amado.

Confira o post que Juju Salimeni fez para falar sobre o desejo de engravidar em breve:

Juju Salimeni abre o jogo sobre desejo de engravidar em breve. Reprodução/Intagram

Juju Salimeni revela se seu bumbum é original

Recentemente, Juju Salimeni fez revelações sobre o seu corpo ao abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais. Ao responder se o seu bumbum é 'original de fábrica', a musa fitness foi taxativa ao negar.

"Original de fábrica, obvio que não né?. Não nasci com essa bunda, contruí com 20 anos de treinos, suplementos e bioestimuladores", falou ela, aos risos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!