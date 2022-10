Jonas Esticado encanta ao postar novas fotos com o filho recém-nascido: "Te amo tanto"

O cantor Jonas Esticado publicou alguns cliques fofos com o filho recém-nascido, João Miguel

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 20h40

Jonas Esticado (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com o filho recém-nascido, João Miguel.

O bebê, fruto do relacionamento do cantor com Bruna Hazin, aparece nas imagens deitado no peito do papai coruja, que se derreteu pelo herdeiro.

"Te amo tanto meu príncipe! A sua chegada só iluminou e vai abençoar ainda mais as nossas vidas. #JoaoMiguel", declarou o artista na legenda da publicação.

O filho de Jonas Esticado nasceu no último domingo, 23, e Bruna dividiu os primeiros cliques do herdeiro nas redes sociais. "Hoje, as 00:52 nascia o meu grande amor. 23/10 torna-se o dia mais importante da minha vida. Meu pedacinho junto com homem da minha vida. Tudo tão sonhado, tão especial… Só tenho a agradecer a Deus por tanto e pedir que Ele te abençoe e te proteja de todo mal desse mundo, meu filho. Saiba que sua mãe esperou por você a vida inteira. Você é a realização do meu maior sonho e estou aqui pra ser a melhor que eu puder ser pra você", declarou a mamãe.

Confira as fotos de Jonas Esticado com o filho:

