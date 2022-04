Jonas Esticado e Bruna Hazin estão à espera do primeiro filho: ''Extensão do nosso amor''

Nas redes sociais, o cantor Jonas Esticado e Bruna Hazin dividiram com os fãs a linda notícia

12/04/2022

Jonas Esticado(27) e Bruna Hazin anunciaram que estão à espera do primeiro filho do casal.

O anúncio foi nesta terça-feira, 12, através de uma publicação no Instagram. Nas imagens, os dois aparecem sorridentes, exibindo o teste de gravidez.

"Nosso maior sonho se tornando realidade. Estamos grávidos! Nosso neném tão planejado, sonhado, agora cresce dentro de mim. Uma extensão do nosso amor, um pedacinho da nossa mistura. Te esperando ansiosos, minha vida", disse Bruna.

E completou: "Só a gente sabe como sonhamos com você. Aqui te esperamos cheios de amor, carinho e felicidade. Só pedimos a Deus muita saúde e discernimento pra ser a nossa melhor versão pra você. Que Deus te guarde e proteja de todo mal desse mundo."

Os seguidores parabenizaram o casal. "Que coisa linda. Que Deus abençoe vocês", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe vocês. Que venha com muita saúde", desejou outra. "Parabéns, família. Que Deus abençoe vocês e esse bebê", falou uma fã.

Jonas e Bruna estão juntos desde 2019. No final de 2020, o cantor pediu a influenciadora digital em casamento e no começo deste mês eles oficializaram a união. Vale lembrar que o artista já é pai de Mikael, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Érica Oliveira.

Confira o anúncio do casal: