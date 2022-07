Joaquim Lopes mostra perrengue com uma das filhas gêmeas: ''Acho que vazou''

Ator e apresentador Joaquim Lopes exibiu o perrengue que passou com uma das gêmeas do casamento com a cantora Marcella Fogaça

O ator Joaquim Lopes (42) compartilhou um momento da paternidade real nas redes sociais que todos os papais já passaram!

No domingo, 17, o apresentador publicou uma sequência de fotos de uma situação inesperada com uma das filhas gêmeas, Pietra e Sophia, de um ano e três meses, do casamento com a cantora Marcella Fogaça.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o papai coruja posou com uma das herdeiras no colo e mostrou sua camisa toda molhada após a fralda da bebê vazar, apontando com o dedo para as calças de uma das meninas.

"Acho que vazou, né, filha..?", se divertiu Joaquim ao legendar a publicação.

"AMO ESSA FAMÍLIA POR DEMAIXXX", declarou a atriz Maria Joana. "É isso", se divertiu Bruno Gissoni, pai de duas, Madalena e Amélia, com Yanna Lavigne. "Aquela batizada diária de cada dia", "Vida de pai", "Foi só um pouquinho, nem dá pra perceber! Afinal quem nunca?! Kkk", "Momentos que ficam pra sempre em nossa memória", destacaram os seguidores.

Marcella Fogaça curte praia com as filhas gêmeas

Recentemente, Marcella Fogaça encheu seu feed de amor ao compartilhar dia de praia com as filhas, Pietra e Sophia. A mamãe aproveitou o dia de sol no mar e comemorou o momento de diversão com as meninas. "Nós, no lugar que era meu e agora é nosso. Água, sal, Sophia e Pietra. Tudo o que eu preciso pra me curar de toda e qualquer tristeza", babou ela.

