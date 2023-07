Jeniffer Nascimento surpreende ao exibir a barriga de grávida: “Mamãe estilosa”

A atriz Jeniffer Nascimento encantou ao posar com look estiloso e mostrando a barriga de grávida

Nesta sexta-feira, 28, Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava sua barriga de grávida. A atriz recebeu uma série de elogios nas redes sociais.

A artista da novela “Cara e Coragem” apostou na beleza ao surgir com um look todo laranja composto por um cropped de mangas compridas e plumas. A futura mamãe de primeira viagem ainda completou o look com uma calça.

“Sextou com uma mamãe estilosa e muita luz em mais um dia de gravação”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem feita nos bastidores do programa “Vocalizando”.

Os seguidores de Jeniffer adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Futura mamãe estilosa, temos”, escreveu uma fã. E outro seguidor escreveu: “Eu não tô dando conta, entregando tudo na gravidez”. Uma admiradora ainda comentou: “Laranja de energia lá em cima, saúde renovada, só felicidades com essa vidinha mais linda”.

“E esse look? Amei”, elogiou um fã da atriz. Outra seguidora declarou: “Tá linda! Parabéns, Jeni! Muita saúde e que Deus continue abençoando sua jornada”. “Linda e poderosa”, escreveu outra admiradora.

Esta não é a primeira vez que Jeniffer deixa seus seguidores encantados ao mostrar a barriga de grávida de sua primeira filha com o marido, o ator Jean Amorim. O casal já revelou que o primeiro bebê será menina.

Em publicação feita ainda essa semana, a atriz surgiu em uma varanda em frente a uma praia no Rio de Janeiro. Jeniffer aparecia com a barriga à mostra ao posar em roupas de banho.

Na semana passada, a mamãe de primeira viagem também surpreendeu ao aparecer de barriga de fora. A artista vestia um top rosa e uma longa saia da mesma cor quando posava em frente a uma piscina de uma luxuosa mansão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Nome!

Os papais de primeira viagem já escolheram o nome para a primogênita! Jeniffer e Jean revelaram o nome da bebê quando compareceram ao programa “Encontro” apresentado por Patrícia Poeta.

“Ela vem aí. Estamos muito felizes e ansiosos”, afirmaram eles após revelarem o nome da primeira filha. Nas redes sociais, Jean ainda celebrou o anúncio: "Linda como o sol. Amanheceu em nós. Ressignificando tudo em volta. Amor, seja bem vinda!! Gratidão por ter batido em nossa porta"