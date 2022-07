Jeniffer Nascimento se derrete pela sobrinha recém-nascida: "Um lindo motivo pra sorrir"

A atriz Jeniffer Nascimento anunciou o nascimento da sobrinha e se derreteu pela menina nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 20h43

Jeniffer Nascimento (28) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para dividir com os fãs uma notícia muito especial: o nascimento de sua sobrinha.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto de Maitê, filha de Jean Nascimento e Kelly Cavalcante, e se derreteu pela menina.

"Hoje a vida, @_kellycrs e @je89nasc me deram um lindo motivo pra sorrir em meio a tanto caos. A chegada a minha sobrinha Maitê! Titia não vê a hora de te pegar no colo. Muito, muito amor", declarou a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o registro. "Que linda, parabéns titia. Muitas alegrias e bênçãos para a família", disse uma seguidora. "Que Notícia Maravilhosa!!! Seja Bem Vinda Maitê!!! Felicidades pra sua família e saúde pra sua linda sobrinha", desejou outra. "Quanta gostosura!!! Linda! Parabéns titia, que Deus abençoe com muita saúde", comentou uma terceira.

Clique de biquíni

Jeniffer Nascimento decidiu aproveitar o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A atriz vestiu um biquíni mínimo, nas cores rosa e laranja, e fez um clique em que aparece deitada em uma esteira, enquanto tomava um banho de sol e esbanjava beleza com seu corpão escultural. Na legenda, ela escreveu apenas: "Day off."

Confira: