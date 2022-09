Jarbas Homem de Mello celebra a gravidez da esposa, Claudia Raia: ''Muito emocionado''

O marido de Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello, agradeceu o carinho dos amigos e dos fãs após o anúncio do primeiro filho com a atriz

Nesta terça-feira, 20, Jarbas Homem de Mello (53) usou as redes sociais para falar da gravidez da esposa, Claudia Raia. Aos 55 anos, a atriz anunciou a gestação do primeiro filho com o marido.

Pelos Stories do Instagram, o ator agradeceu as mensagens de carinho de amigos e fãs, e falou sobre a belíssima novidade.

"Estou passando aqui para agradecer toda a energia incrível, de amor, que vocês mandaram para a gente. Eu sabia que ia ser muito legal dar essa notícia para todo mundo. Para os amigos antigos, novos, para vocês que nos seguem. Não imaginava que seria essa onda de amor", disse.

E completou: "Estou muito emocionado. Estamos muito felizes. Vamos contando os passos para vocês!".

Por fim, Jarbas garantiu que o casal vai dividir as etapas da gravidez com os seguidores. "O sexo, o nome do bebê. Estamos felizes e queremos dividir isso com todo mundo. Queremos espalhar essa alegria que estamos sentindo para vocês. Obrigado pelas mensagens. Um beijo no coração de todo mundo! Vamos com fé e muito amor!", concluiu ele.

Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do relacionamento com Edson Celulari.

ENZO CELULARI REAGE COM O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DA MÃE

Claudia Raia (55) e seu marido, Jarbas Homem de Mello (53) surpreenderam a web ao revelarem que estão a espera de um bebê. As reações da web surgiram rapidamente e uma delas foi de Enzo Celulari (25), filho mais velho da atriz, que é fruto de seu antigo relacionamento com Edson Celulari (64).

O artista comentou no post da mãe, demostrando muita felicidade com a novidade: "Eu amo vocês e tô tão feliz!", escreveu ele. Ao ver as palavras do herdeiro, Claudia não se conteve e respondeu: "Meu filho amado, meu primogênito, ganhamos um bebê".

